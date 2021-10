El futuro de varias de las parejas del programa de Telecinco 'La última tentación' sigue estando en el aire tras lo acontecido en su cuarta entrega. Por ejemplo, Christofer decidió continuar su experiencia en el reality de , aunque sin perdonar a Fani, ya que considera que su beso con Julián en Villa Playa fue una infidelidad: "Era el cornudo de España y ahora soy el doble cornudo".

"Yo continuo, pero esto (lo que ha hecho Fani) ya no tiene perdón (...) Me siento como una mierda. Me quedo para terminar la experiencia", aseguró Christofer antes de marcharse a Villa Luna, localización en el que se enfadó con Lester, que se defendió por intentar forzar el beso de Fani y Julián: "No me voy a excusar. Me siento culpable de no haberlo parado, pero Fani me dijo '¿Qué puedo hacer si este chaval me pone cachonda?'".

Por su parte, Andrea y Manuel han llegado a un punto de no retorno en su relación dentro de 'La última tentación', ya que ambos han protagonizado por un doble 'edredoning' en Villa Playa, encendiendo incluso 'La luz de la tentación'. "El primero me ha gustado y me apetecía repetir y él es muy fogoso. No me arrepiento porque siempre hago lo que me apetece y con Manu estoy encantada", aseguró Lucía.

Además, Marina se acercó en Villa Playa con Lucía, a la que le hizo varias advertencias sobre Isaac, que se reencontró con Bela: "Ella me ha dicho que es un actor y que esté tranquila porque aquí no me va a hacer nada. Fuera te lo hace, pero aquí no por quedar bien".