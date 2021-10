Kiko Matamoros no acaba de gustar a muchos rostros televisivos que no dudan en lanzarle algún que otro dardo en tono irónico de vez en cuando. Andreu Buenafuente y Eva Soriano, actual concursante de 'Tu cara me suena', también quisieron hablar del conocido rostros de 'Sálvame' en 'Late Motiv', especialmente sobre su edad y su relación con Marta López del Álamo.

El programa de humor repasó cómo es buscar pareja en función de la edad que tienes y acabaron haciendo un repaso desde los 30, con Rosalía y Rauw Alejandro, hasta los 60, con Kiko y Marta como ejemplo: "Me parece muy fuerte tu habilidad de saber la edad que tiene Kiko Matamoros. Yo no sabría decir si tiene 42 o 69, ¿me entiende? Yo no lo sé, es como una pandereta que habla", expresó Buenafuente.

Eva Soriano apostó por cuánto va a durar la relación: "Con su tendencia de estar con mujeres más jóvenes, en dos años tendremos la portada de Rosalía y Kiko Matamoros", soltó la actual concursante de 'Tu cara me suena'. "Si esto sucede me voy de España", lanzó al aire el presentador del espacio de Movistar +.