'El debate de las tentaciones' confirmó la deslealtad de otro de sus participantes. Después de que dejaran a los espectadores con la miel en los labios, el programa presentado por Sandra Barneda mostró las imágenes del beso que Isaac y Bela se dieron tras la llegada de la chica de Villa Playa, localización de 'La última tentación' de la que fue expulsada por los participantes.

"Sí te pongo nerviosa", le dice Isaac en este video a Bela, que le contestó tras provocarle una risa nerviosa: "No te puedo aguantar ni la mirada porque me gustas". Después de este intercambio de palabras, ambos se miran y Lobo toma la iniciativa de besarla, dejándose llevar ella.

Para ser más exactos, el momento de la traición de Isaac a Lucía se produjo cuando se encontraban solos en Villa Luna al irse sus compañeros a la hoguera. Cabe recordar que, en la cuarta entrega de 'La última tentación', Sandra Barneda anunció a sus seis residentes que solo cinco de ellos podrían ver las imágenes de sus respectivas parejas.

Concretamente, en la visita de la presentadora a Villa Luna, Isaac se 'sacrificó' en el momento en el que el grupo tuvo que decidir quiénes irían a la hoguera. "Sinceramente, me muero por verla, pero confío mucho en ella. A día de podría poner casi el brazo en el fuego. Creo que nosotros quizás tengáis más que ver que yo. Es lo que pienso", aseguró Lobo, explicación que posteriormente Christofer y Roberto confirmaron de manera indirecta.

Lo cierto es que este momento se produce después de que Isaac confesase que Bela aún le sigue gustando. De hecho, en su reencuentro en Villa Luna, poco tardaron en mostrar su complicidad y tener unas miraditas que dejaron atónitos a muchos de sus compañeros, hablando incluso de lo que habían tenido en el pasado.

"Cuando estuvimos no estaba con Lucía. En su momento se acabó y fuimos amigos. Ella sabe que hubo más que besos pero Lucía es lo que me importa a mí", aseguró Isaac. "A mí mis amigos no me hacen gracia. Hay una atracción que te niegas a reconocer", contestó Bela tras estas palabras.