Thais Villas llevó este martes a 'El Intermedio' una nueva entrega de 'Cara B', la sección en la que muestra la faceta más personal y desconocida de los políticos. En esta ocasión el protagonista fue Salvador Illa, que habló de su pasión por la agricultura y de algunas de las aficiones a las que dedica su tiempo libre, como salir a correr. "En una etapa de mi vida me dediqué a tener un huerto. Cuando fui a Madrid de ministro lo tuve que dejar", explicó.

Además, el actual secretario de Organización del PSC reveló el impacto que tuvo sobre su salud su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de la cartera de Sanidad en plena pandemia de coronavirus.

Para mantener la calma en los momentos más complicados, Illa salía a correr por Moncloa durante tres cuartos de hora, según comentó en el espacio de laSexta: "Eso me iba muy bien para desestresarme, y después cenaba en casa".

Durante su conversación con la periodista, el líder de la oposición en Cataluña reveló que la presión que tenía como ministro le jugó una mala pasada: "Es una cosa que no he contado nunca. En algunos momentos, el estrés me provocó algún problema de ciática". "Hice tres sesiones de pilates online", aseguró entre risas.