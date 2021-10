Antena 3 retiene el liderazgo en la noche de los viernes gracias a las últimas audiciones de 'La Voz', que con un 17,1% se mantienen por encima de 'Got Talent', que se queda cerca con un 16,5%. La 1 de TVE no levanta cabeza con el 7,5% que consigue 'La suerte en tus manos'. 'Equipo de investigación' vive su particular duelo con Cuatro pero y 'En el punto de mira'. El programa de laSexta queda ligeramente por encima al mediar un 4,7% mientras el de Cuatro se queda en un 4,2%.

Prime Time

Antena 3

'Antena 3 presenta' "Infiel": 1.570.000 y 11,3%

'La voz:audiciones': 1.973.000 y 17,1%

Telecinco

'Got talent españa': 1.850.000 y 16,5%

La 1

'La suerte en tus manos': 1.036.000 y 7,5%

'Cine' "Decision final": 687.000 y 5,1%

laSexta

'laSexta clave': 485.000 y 4,1%

'Lasexta columna' "Hablar con eta:siente a un monstruo a su mesa (2 parte": 702.000 y 5,1%

'Equipo de investigacion' "Los secretos del arroz": 646.000 y 4,7%

Cuatro

'First dates': 482.000 y 3,8%

'First dates': 822.000 y 6%

'En el punto de mira' "Comida cruda": 580.000 y 4,2%

La 2

'Lo mejor de evasion campestre': 296.000 y 2,2%

'Historia de nuestro cine:presentacion' "Belle epoque": 714.000 y 5,5%

Incluye:- 'Historia de nuestro cine:pelicula' "Belle epoque": 804.000 y 5,9%- 'Historia de nuestro cine:coloquio' "Rafael azcona": 415.000 y 3,8%l

LATE NIGHT

Antena 3

'La voz:grandes momentos': 421.000 y 10,7%

Telecinco

'Got talent españa:momentazos': 525.000 y 13,6%

'Got talent españa:momentazos': 303.000 y 12,3%

La 1

'Cine 2' "El hombre de los puños de hierro": 289.000 y 3,5%

'La otra mirada': 116.000 y 3,4%

laSexta

'Equipo de investigacion' "Guerra de tronos": 436.000 y 4,4%

'Equipo de investigacion' "La ruta del hachis": 320.000 y 6,7%

'Equipo de investigacion' "Millonarios sin blanca": 185.000 y 7%

Cuatro

'En el punto de mira' "Comida congelada-agua del grifo": 379.000 y 4%

'En el punto de mira' "Guerra a la carne": 167.000 y 4,1%

La 2

'Cine' "El pisito": 130.000 y 1,8%

'Documenta2': 37.000 y 1,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.261.000 y 12,5%

'Tierra amarga': 1.446.000 y 15,9%

'¡Boom!': 1.081.000 y 12%

'Pasapalabra': 2.176.000 y 20,5%

Telecinco

'Sálvame limon': 1.443.000 y 13,3%

'Sálvame naranja': 1.584.000 y 17%

'Sálvame tomate': 1.427.000 y 13,1%

La 1

'Dos vidas': 646.000 y 6,4%

'Servir y proteger': 643.000 y 6,9%

'Premios princesa de Asturias': 828.000 y 8,9%

'Aquí la tierra': 1.320.000 y 12%

laSexta

'Zapeando': 582.000 y 5,5%

'Mas vale tarde': 443.000 y 4,8%

Cuatro

'Todo es mentira': 608.000 y 5,6%

'Todo es mentira bis': 603.000 y 6,2%

'Cuatro al dia': 528.000 y 5,8%

'Cuatro al día a las 20h': 521.000 y 5%

La 2

'Saber y ganar': 840.000 y 7,6%

'Grandes documentales': 471.000 y 4,8%

Incluye:- 'El rio invisible:bajo el agua entre la selva negra y los vosgos': 581.000 y 5,7%- 'Los bosques olvidados de malasia': 364.000 y 3,9%- 'Los bosques olvidados de malasia': 352.000 y 3,7%

'El escarabajo verde' "Emboscados": 221.000 y 2,5%

'Expedicion con steve backshall' "Oman": 201.000 y 2,3%

'Grandes viajes en tren por europa' "De budapest a varsovia": 214.000 y 2,2%

'Días de cine': 194.000 y 1,6%

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público': 436.000 y 15%

'Cocina abierta de karlos arguiñano' "Mero al horno con migas y verduras": 839.000 y 15,4%

'La ruleta de la suerte': 1.617.000 y 19,8%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Boda de cristina e iñaki": 22.000 y 3,7%

'El programa de Ana Rosa': 621.000 y 21,1%

'Ya es mediodía': 1.312.000 y 16,9%

La 1

'La hora de la 1': 226.000 y 8,9%

Incluye:- 'La hora de actualidad': 228.000 y 8,2%

'Mejor contigo': 294.000 y 6,4%

'Mejor contigo': 406.000 y 4,4%

laSexta

'En clave de noche': 2.000 y 0,4%

'En clave de noche': 13.000 y 1,4%

'Aruser@s el humorning': 186.000 y 10,6%

'Aruser@s': 379.000 y 16%

'Al rojo vivo': 518.000 y 11,7%

Cuatro

'Surferos tv': 7.000 y 0,7%

'Mejor llama a kiko': 4.000 y 0,3%

'¡toma salami!' "Abracadabra": 13.000 y 0,7%

'El precio justo': 68.000 y 3,2%

'Alerta Cobra' "Banco malo": 113.000 y 4,5%

'Alerta Cobra' "Hermano muerto": 137.000 y 5%

'Alerta Cobra' "Desde moscu con amor": 170.000 y 5,2%

'Alta tension': 193.000 y 4,1%

'Las noticias de los teloneros': 152.000 y 1,8%

La 2

'Escala humana' "Futurismos": 4.000 y 0,4%

'Ingles en tve': 3.000 y 0,2%

'La reina sin tierra': 22.000 y 1,1%

'¡que animal!' "Metamorfosis": 27.000 y 1,3%

'Aquí hay trabajo': 9.000 y 0,4%

'Uned': 24.000 y 1%

'Climas extremos' "Atacama el desierto más seco del mundo": 45.000 y 1,7%

'Grandes viajes en tren por europa' "De viena a trieste": 72.000 y 2,3%

'Mañanas de cine' "Yo soy vuestro verdugo": 220.000 y 4,9%

'Atlantico' "Naufragos de tierra adentro": 188.000 y 2,3%

'Expedición con steve backshall' "Mexico": 225.000 y 2%

INFORMATIVOS

Antena 3

'Noticias de la mañana': 239.000 y 18,8%

'Antena 3 noticias 1': 2.455.000 y 22%

'Tu tiempo con roberto brasero': 1.174.000 y 10,6%

'Antena 3 noticias 2': 2.487.000 y 19,4%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal': 114.000 y 13,9%

'Informativos Telecinco Matinal': 180.000 y 12,9%

'Informativos Telecinco Matinal': 274.000 y 14,2%

'Informativos Telecinco 15:00': 1.862.000 y 16,6%

'Informativos Telecinco 21:00': 1.656.000 y 12,8%

La 1

'Telediario matinal': 147.000 y 13,9%

'Informativo territorial 1': 419.000 y 6%

Incluye:- 'Viaje al centro de la tele': 0.000 y 0%

'Telediario 1': 1.133.000 y 10,1%

'Informativo territorial 2': 1.246.000 y 11,2%

Incluye:- 'Flash moda monograficos' "Roberto verino:la calidad no se controla,se elabora": 4.000 y 0%

'El tiempo 1': 989.000 y 9%

'Telediario 2': 1.605.000 y 12,4%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.142.000 y 11,4%

'laSexta noticias:jugones': 630.000 y 5,6%

'laSexta noticias 20h': 619.000 y 6%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 281.000 y 2,5%