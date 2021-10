Este miércoles 'Sálvame' anotó récord de temporada. El espacio logró un 20,4% y 1.841.000 espectadores en su edición 'naranja', es decir, 5 puntos más que el lunes. Y esto se consiguió al cebar una "bomba" de la que fueron informando a sus colaboradores poco a poco, creando todavía más expectación.

"Teníamos la escaleta preparada, pero nos acaba de llegar una información... Y puede que se rompa", comentaba Jorge Javier Vázquez al inicio del programa. El presentador llevaba a la sala VIP a Belén Esteban y a Kiko Hernández para contarles en petit comité cuál era la información que había llegado al programa.

La colaboradora se impresionó tanto que acabó llorando en directo. "Se va a liar una... Pensaba que podría ser de cualquier persona menos de estos protagonistas. Sobre todo por una persona, a la que yo quiero mucho. Me parece una putada muy gorda", expresaba Belén Esteban entre lágrimas, por lo que todas las miradas apuntaban a Anabel Pantoja, que recientemente contraía matrimonio con Omar Sánchez, el supuesto autor de la "deslealtad".

El programa aseguraba que había "seis vídeos" en los que se veía una infidelidad. "Hoy lo vamos a resolver, vamos a emitir los vídeos que nos han llegado. Tenemos dos, pero hay seis", comentaron. Sin embargo, el único vídeo que emitía finalmente el programa no dejaba entrever nada por el estilo.

Finalmente Belén Esteban quitaba hierro al asunto: "Yo he hablado con Anabel y me he quedado muy tranquila. Estaban en una zona de Canarias con muchas discotecas. Ella sabe que era ese día". Desde el programa aseguraron que estaban negociando con el autor de dichos vídeos su posible emisión, a lo que la tertuliana se quejaba: "¿Cuánto tiempo pueden estar con que te doy el vídeo o no te doy el vídeo? Aquí nos tiramos un mes tirando del 'Puede ser'".