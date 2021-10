Abril Zamora confió en muchos de sus amigos actores para arroparla en 'Todo lo otro', la primera serie española de HBO Max, donde les escribió papeles a su medida. Y lo cierto es que esta apuesta hace que la serie gane naturalidad. Cuatro de ellos (Juan Blanco, María Maroto, Andrea Guasch y David Matarín) explican cómo son sus personajes.

¡Vaya suerte poder trabajar entre amigos, y con papeles hechos a su medida!

David Matarín: Es algo que va muy a favor de la producción. Abril nos conoce muy bien, quería contar esta historia y la diseñó como si fuera una orquesta y cada uno tocamos la partitura que mejor se nos da.

María Maroto: Somos amigos a raíz de haber trabajado con ella. Sabe lo que puede dar cada uno de nosotros y lo tiene en mente.

Andrea Guasch: Yo soy la única nueva, y tuve que hacer el 'casting'. Fue fuerte entrar en un grupo en el que ya se conocían todos, y más siendo una persona vergonzosa y a la que le da cosa molestar. Pero ha sido muy fácil porque son un grupo de amigos bonito.

Hablemos de esta pandilla. Primero está César, el mejor amigo de Dafne y del que descubre que está enamorada, aunque él no se dé cuenta de nada.

Juan Blanco: César es un buen tío, pero que está desmotivado porque no le gusta mucho su trabajo y no sabe bien lo que quiere de la vida. Está muy enamorado de su novia, Martina, pero no es muy cariñoso. Tiene un carácter con el que me identifico mucho, del norte, muy asturiano. Así que se parece mucho a mí.

Luego está Martina, su novia, que aunque esté con el chico que le gusta a Dafne se lleva bien con la protagonista.

Andrea Guasch: Sí, Dafne no la odia. Martina es una buena nena que quiere integrarse en el grupo.

Juan Blanco: Abril sabía que el personaje de Martina lo tenía que hacer alguien que fuera muy luminoso, que le cayese bien al público. Porque el espectador va a querer que César y Dafne estén juntos pero, al mismo tiempo, Martina tenía que ser encantadora, monísima, y no caer mal.

Aparte tenemos a Eva, que también tiene sueños frustrados.

María Maroto: Eva vive entre lo que debería y lo que le gustaría hacer. Está llena de contradicciones, vive en ese conflicto constante entre la moral y lo que le está pasando de verdad.

Y por último está Yerai, el amigo sin pelos en la lengua.

David Matarín: Es el que pone a todos en su sitio. Estoy enamorado de él por su honestidad. No tiene filtros y empatizas con él porque no miente, aunque sea muy brusco en sus maneras, muy niñato e inmaduro. En la vida a veces necesitas a gente así a tu alrededor, que te ponga los pies en la tierra aunque duela.

¿Qué tiene de diferente 'Todo lo otro'?

David Matarín: Pues todo lo otro, todas esas pequeñas cosas que nos pasan a todos, aparte de las grandes, que van cargando tu mochila.

María Maroto: Y el universo personal de Abril a la hora de contarlo. Te pone el nudo en la garganta con una situación supercruda y al momento estoy riéndome de eso y todo se digiere de otra manera y hace como de poso.

Juan Blanco: Y la honestidad con la que está rodada, que es bastante real.