Varios programas de Telecinco han puesto el foco este fin de semana en la supuesta crisis entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Debido a las distintas versiones sobre esta historia, el colaborador decidió zanjar todos los rumores en 'Viva la vida' y desveló lo que había ocurrido realmente. "Subió un vídeo a Instagram que a mí no me gustó que lo subiera, porque siempre le digo que, cuando suba algo mío, quiero que me lo enseñe antes", aseguró.

Las explicaciones de Matamoros en el programa de Emma García no le han sentado nada bien a Jorge Javier Vázquez. Este lunes, el presentador de 'Sálvame' le ha lanzado un dardo por no haber hablado en el 'Deluxe' sobre ese tema: "Me resulta curioso que, viniendo aquí más días, en 'Viva la vida' cuentes cosas y que el sábado por la noche no las contaras".

El empresario ha aclarado que habló en el programa del fin de semana para desmentir una información que se había dado en el espacio de María Patiño: "No dije nada porque en 'Socialité' contaron una versión que no se cree ni el lucero del alba. Afortunadamente, un compañero de Mediaset estuvo allí y fue testigo de que no tuve ninguna bronca".

"Los testimonios inventados, a mayor gloria del espectáculo, me parecen muy bien. Pero vamos, hay que ser absurdo", ha añadido, soltando así un duro golpe contra el programa de su compañera.

Sin embargo, a Jorge Javier no le ha convencido su explicación: "Pero el caso es que hablaste en 'Viva la vida' y aquí no. Dosificas, no pones los huevos en la misma cesta". "Yo pongo los huevos donde los tengo que poner, y es en el momento que hay que ponerlos. Me da lo mismo que sea aquí o allí. Si en 'Socialité' no cuentan una historia que no es cierta, no hubiera contestado", ha zanjado el ex de Makoke.