Manel Navarro representó a España en el Festival de Eurovisión 2017 y el resultado no fue el esperado. El cantante acabó en último lugar recibiendo únicamente 5 puntos del televoto portugués. Sin embargo, a esta decepción hubo que sumar algo todavía peor: el acoso que recibió en redes sociales y en la calle tras el famoso 'gallo' que le salió durante su actuación en el certamen.

"Recibí amenazas de muerte, por la calle me escupieron, salía de fiesta y me tiraban hielos... La primera vez que recibes un 'hate' tan extremo, choca", ha explicado el catalán en una entrevista para Freda. "Te empiezas a creer todo lo que lees, y llega un punto en el que dices: "Joder, ¿de verdad soy así?"", expresa.

Aunque recuerda que los seis meses antes de ir al festival "fueron maravillosos pese a que había gente que no estaba de acuerdo con mi candidatura", todo llegó a raíz de que "en el momento álgido" del tema 'Do it for your lover' se le quebró la voz y salió "lo que se conoce como 'un gallo'".

A su vuelta España Manel vivió un calvario: "Si no iba con la guitarra, no pasaba nada, pero a la que salía con la guitarra de ensayar, me caía de todo. El camino del ensayo a casa, era una locura". "¿De verdad vale la pena dedicarse a esto? ¿De verdad valen la pena seis meses de currazo para hacerlo lo mejor posible y luego, por hache o por be, salga mal y lo único que reciba sean amenazas, escupitajos y hielos?", se planteó.

El asunto afectó a sus amigos y familiares: "Me ofrecieron ayuda psicológica, pero dije que no. Grave error". "Nunca he respondido a nada malo, solo a los comentarios buenos. Si tú tomas esta actitud de reírte de la vida, y no hacerle caso a los 'haters', al final se cansan", expresa visiblemente triste, aunque asegura que ha habido arrepentimientos: "Muchas de las personas que me insultaron, con el paso de los años se han disculpado". "Yo no le guardo rencor a nadie", afirma sobre este duro relato.