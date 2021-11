Miguel Bosé lleva varios meses encadenando polémicas tanto por su negacionismo al coronavirus como por su abrupta ruptura con Nacho Palau. Con motivo de estas polémicas, Bosé es preguntado a menudo por reporteros que quieren informar sobre cuál es la postura del cantante. Sin embargo, esto parece no gustarle demasiado, tal y como demostró en la tarde del 13 de noviembre durante la emisión de 'Viva la vida'.

El programa vespertino de Telecinco intentó hacerle unas preguntas al cantante justo después de que acabara una ronda de entrevistas, a su salida del edificio, donde también había otros periodistas. El reportero de 'Viva la vida' fue el primero en preguntarle si seguía manteniendo el contacto con su expareja Nacho Palau, a lo que él respondió seriamente con un "¡Anda que llegáis bien vosotros!".

Tras esa escueta y poco esclarecedora respuesta, Bosé se subió a un coche pero el reportero le siguió para seguir preguntándole por Palau. El cantante, consciente de que le están siguiendo, decide parar su auto para acercarse al del equipo y decirles: "No insistas, por favor". No obstante, el periodista trató de seguir con su trabajo: "Pero Miguel, solo queremos hacerte un par de preguntas", recibiendo un grito por parte del intérprete: "¡No insistas! ¡Joder!".

Sin embargo, sus gritos no mermaron el empeño del equipo del programa ni del reportero, que siguió preguntando mientras andaban por la calle tratando de justificarse: "Simplemente estoy haciendo mi trabajo", una explicación que no gustó al cantante: "Atacar no es un trabajo".

Finalmente, Miguel Bosé se metió en un edificio mientras el equipo del programa seguía esperando en la puerta a que saliera. Cuando este salió para dirigirse al aeropuerto, volvió a ser preguntado, pero esta vez prefirió ignorar las cámaras del programa.