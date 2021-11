Anoche se celebraron los Premios de Cadena Dial, donde acudieron, entre otros artistas, los eurovisivos Blas Cantó y Edurne. YOTELE pudo hablar con ambos para conocer su opinión acerca del Benidorm Fest, la preselección española para el próximo Festival de Eurovisión que TVE se encuentra preparando.

"Cada caso es diferente el mío fue mucho trabajo y muy intenso pero lo que no tiene que hacer es perder la ilusión. Confiar en lo que hace, estar feliz con su canción, con su puesta en escena y con el evento, que para mí es el evento de música más importante del mundo", afirma la artista, que fue elegida por selección interna de la cadena. Edurne, que se tuvo que conformar con un 21º puesto, cree que lo importante es "quedarse con lo bueno, que es un evento muy grande que da gran visibilidad al artista".

Por su parte, Blas Cantó valora la nueva forma de elegir al representante: "No sé quién se ha presentado aún pero yo apostaría por una chica que rompiera con todo, que fuera ese punto de cambio, ¡es punch que hace falta! y que sorprenda a todo el mundo con una propuesta nueva y diferente", afirma el último representante.

"El consejo más claro que le pueda dar al próximo representantes que hagan lo que les dé la gana", afirma tajante el cantante, que quedó en el puesto 24: "No volvería Eurovisión, al menos por ahora. He ido dos años y han sido muy intensos. Aunque no fuera presencialmente, 2020 tuvo mucho trabajo. Ahora mismo creo que lo importante es llevar a una persona novel, que aún no tenga una gran trayectoria porque si la tiene podría afectarle", expresa Blas.