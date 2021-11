Telecinco emitió este lunes una nueva entrega del debate de 'La isla de las tentaciones', donde pudo verse un pequeño aperitivo de una de las hogueras más dramáticas de la edición. En el programa de este miércoles, Alejandro verá unas imágenes que le provocarán un dolor muy intenso y que le llevarán a abandonar la reunión entre gritos y lágrimas.

Maribel, la madre del concursante, acudió anoche a plató y no pudo evitar romper a llorar en cuanto vio en pantalla la reacción de su hijo. "No quiero llorar más, no quiero dar pena ni mucho menos, pero es muy duro ver a un hijo así", confesó entre lágrimas.

Sandra Barneda no dudó en acercarse hasta ella para tranquilizarla. "Es totalmente comprensible. Es muy complicado lo que vivió. Yo no pude seguir la grabación, yo me puse peor que tú", reconoció la presentadora, que tal y como desveló, también fue uno de los momentos más difíciles para ella en el programa.

"No soy una persona que suela expresar mis sentimientos cuando estoy trabajando y me dio un ataque de llorera. No podía parar de llorar por lo que vivimos en ese momento", aseguró Barneda, que consiguió calmar a Maribel con sus palabras: "Llorar no es dar pena, es sacar los sentimientos que tienes".

El programa emitió después las imágenes que habían provocado el ataque de ansiedad de Alejandro. En el avance, protagonizado por Tania y Stiven, la joven reconoció que se marcharía sola del reality si tuviera que tomar una decisión en ese mismo instante.