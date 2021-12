Tras años sin salir de Telecinco, ayer Belén Esteban pisó otro plató diferente al de 'Sálvame'. La colaboradora acudió a 'La resistencia', donde protagonizó una entrada triunfal con una silla llena de cremas de verduras y patatas fritas, los productos de su marca Sabores de la Esteban. "Cabrones", dijo ella nada más saludar a David Broncano.

La de Paracuellos reconoció estar nerviosa por acudir al programa de Movistar, pese a sus años de experiencia en los platós. Belén desveló curiosidades sobre su trabajo en televisión, como por ejemplo su horario en el programa: "Hago 13 Sálvame diarios y 3 Deluxe al mes. Y ahora he empezado en La isla de las tentaciones", explicó.

Belén desveló que después de 'Sálvame' intenta desconectar y que no se lleva los malos rollos a casa: "Soy una tía muy normal, nos vamos a un bar, o vamos a casa y quedo con mis amigas. Mis amigas de siempre, desde pequeñas". Además, reconoció que su marido, el Miguel, es muy seguidor del programa de Broncano.

Después llegaron las temidas preguntas sobre el dinero y el sexo. "He ganado mucho dinero, pero tuve un problema con Hacienda, pagué 700.000 euros y ya no debo nada", explicó antes de detallar cuánto dinero tenía en el banco. También apuntó a la deuda de Toño Sanchís: "Mi ex representante me debe 400.000 euros pero la justicia va muy lenta". "Monté una empresa de alimentación, invertí mucho en ella, sobre todo en camiones. Así que tengo entre 40.000 y 100.000 euros", dijo ella. Para Broncano la cantidad era sorprendentemente baja, pero ella aseguró que no mentía.

A la segunda pregunta tampoco se cortó y desveló que ella distingue "follar o hacer el amor", aunque dio un número aproximado: "Tengo un marido de 34 años, yo 48 y nuestra vida sexual va muy bien. Entre 2 y 3 veces a la semana está muy bien".