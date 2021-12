Juan del Val y Nuria Roca suelen contar detalles divertidos de su vida como matrimonio en cada presencia en 'El Hormiguero'. Esta semana, los dos miembros de una de las parejas más conocidas quisieron explicar cuántas veces hablan por teléfono cada día y reflexionar seriamente sobre ello. Tamara Falcó fue la responsable de desvelar el asunto: "No entiendo que os llaméis 16 veces al día", lanzó al aire como dardo a los colaboradores del programa de Antena 3.

Al escuchar las palabras de la hija de Isabel Preysler el matrimonio acabó aceptándolo tras la broma inicial: "No he traído el móvil porque me ha dado vergüenza por la cantidad de llamadas que teníamos. A partir de mañana vamos a dejar de llamarnos". Juan reconoció que podía ser demasiado y citó las razones de tantas llamadas: "Ella me llama y me dice la noticia que ha salido, o lo que ha pasado en la tele, o me cuenta un cotilleo. La verdad es que hay un poquito de dependencia". "Sí la hay. A partir de mañana vamos a revisar esto como pareja", añadía Nuria en tono de broma para zanjar el asunto