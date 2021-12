Los fans no había superado que la serie ‘Los Protegidos’ acabara, y ocho años después, de tanto pedirlo han logrado su regreso. Para calmar su impaciencia, Atresplayer Premium estrenó en septiembre el primer capítulo (que emitió el miércoles Antena 3). Este domingo, 12, llegan los cuatro restantes. Antonio Garrido (Salteras, Sevilla, 1971), el padre de esa extraña familia, y Mario Marzo (Santorcaz, Madrid, 1995), Lucas, el primo, dicen disfrutar también de ese esperado reencuentro en 'Los Protegidos, el regreso'.

¿Cómo ha sido el 'feed-back' tras el estreno del primer episodio?

Mario Marzo: Hay gente que se ha unido, pero, sobre, todo hay gente que nos ha seguido y nos ha dado la lata para que volvamos. Y aquí estamos.

Antonio Garrido: Lo más complicado que se puede hacer con un producto así es convertirlo en una marca. Y ‘Los Protegidos’ se convirtió en marca. Es muy gratificante que después de 10 años sigan ahí. Y por eso estamos haciendo ese regreso. Es por ellos.

¿Es ya como ‘El Ministerio del Tiempo’, que tenga las audiencias que tenga vuelve por los fans?

A. G.: Afortunadamente, hemos tenido siempre mucha audiencia. Pero es cierto que e cuanto a efectos especiales ‘Los Protegidos’ marca un antes y un después. Se habían intentado hacer series con ellos en España, pero no habían terminado de funcionar. Y en ‘Los Protegidos’ se cuidó mucho. E incluso llegamos a hacer un capítulo en 3D.

M. M.: Es la primera serie del mundo en la que se hizo un capítulo en 3D.

La esencia se mantiene, pero los efectos especiales han evolucionado.

M. M.: Nos dijeron que el trabajo técnico iba a ser completamente distinto, porque ha cambiado mucho la tele y la ficción española. El consumo es distinto y la manera de tratar una serie, también. Porque una serie intentaba ser una película. En cambio, ahora ahora, sobre todo por las plataformas, tiene un impacto mayor que un filme.

A. G.: Desde el punto de vista de la técnica, el capítulo en 3D fue un auténtico calvario. Porque había una cosa que se llamaba la convergencia. Eran dos cámaras colocadas de tal manera que las lentes convergieran en una sola. Por lo que no te podías mover medio milímetro de la marca. Un infierno total. Aquí dijeron que nos olvidáramos de los efectos

M. M. : Y eso es muy importante para los actores, porque antes había una dificultad enorme de mantener algún tipo de emoción con esas dificultades técnicas. Ahora se nos ha dicho: “Lo importante es la emoción y la palabra. Luego un departamento que se encargará de hacer la magia y poner la purpurina".

A. G.: La mayor dificultad fue un gato. Que no respetaba la marca.

M. M.: Totalmente. Pero es que no se podía mover, tenía miedo y era un gato de verdad.

Mario, el padre, reúne a la familia por un asunto trágico, pero es una excusa para juntarlos.

A. G.: A Mario le ha ido mal en la vida y no hay nada peor que ver a su familia deslavazada. Esto que le pasa a Sandra y a su hija es una excusa perfecta para verlos a todos unidos. Mario no tiene superpoderes, pero tiene el mayor poder que se puede tener que es juntar a la familia.

M. M.: Como pasa en la vida real, los jóvenes le prestan menos atención a la familia. Para Mario es importante juntarla, para nosotros es: qué pereza, otra vez con esto… Es muy interesante ver cómo todos los personajes deben reunirse viniendo con sus vidas hechas. No nos hemos visto en ocho años y no hemos hecho por vernos. Y tiene mucha importancia cómo nos encontramos y cómo van funcionando los personajes en estos cuatro capítulos.

El reencuentro no es fácil para nadie. Pero Lucas parece más desubicado.

M. M.: Es que nunca ha formado parte del todo al 100% de la familia. Viene de estar del lado opuesto y se ve que no es aceptado como uno más, que se le sigue juzgando, es el primo.... Siempre ha tenido una vida más solitaria, reflexiva, dedicada al arte….Y el reencuentro es más complicado para él porque es el que menos encaja.

Mario, con Lucas ha podido mostrar sus 'superpoderes' como pianista.

M. M.: (Ríe): Sí, porque grabar con animales es complicado, pero con instrumentos e instrumentistas, también. Lucas en la primera etapa ya tocaba el piano y, al final, parece que va muy bien hilado, porque la melodía de la serie es el piano.

Antonio, ¿guardará con especial cariño este personaje por todo lo que ha significados?

A. G.: Sí, porque en este país, como hagas medio bien un personaje, ya te los dan todos en la misma cuerda. Y yo tengo el cuerpo que tengo y la voz que tengo y los malotes me los daban siempre. Cuando Iñaki Mercero y Emilio Pina me propusieron hacer de Mario, vi que se alejaba mucho de esos personajes. Es un premio que te dejen hacer algo distinto. Y resulta que el producto funciona. Y la relación con tus hijos en la ficción se convierte en una relación de familia en la vida real. Siempre estaré agradecido a que me dieran la oportunidad de hacer este personaje y todo lo que ha supuesto para mí en lo profesional y en lo personal.