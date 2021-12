En la mesa final que emite 'El Hormiguero' habitualmente, varios de sus colaboradores sorprenden a los espectadores por lo que cuentan derivado de los temas de debate, en el que suelen aparecer anécdotas personales. Una persona que suele participar en este tramo es Tamara Falcó, que una vez más dejó sin palabras a todos al desvelar un detalle desconocido sobre su madre.

La joven quiso referirse a Isabel Preysler para hablar de esas veces en las que los hijos intentan mentir o gastar una broma poco certera a los padres y estos se acaban dando cuenta de que no es verdad: "Cuando éramos pequeñas, mi madre tenía una prueba para saber si estábamos dormidas o no. Se acercaba, te escuchaba respirar y te levantaba la mano. Mi hermana Ana no la dejaba caer y siempre nos pillaba", explicó.

Mientras Juan del Val, también en la mesa, y el resto de participantes presentes explicaban que es complicado que los que te conocen bien no se acaben enterando, Tamara Falcó desveló la gran facilidad que tiene la actual pareja de Mario Vargas Llosa por descubrirlo todo. "Mi madre es experta en pillar, es la Gestapo, te hace tantas preguntas que al final te acaba cazando", confesó ante sus compañeros sobre esta faceta de Isabel Preysler.