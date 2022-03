El lunes, 'Sálvame' abrió el programa con la triste noticia de la muerte de Verónica Forqué, que fue hallada sin vida ayer en su casa y las primeras investigaciones apuntan a que podría haberse suicidado. El programa tuvo en plató al doctor Martos para hablar de salud mental y dio paso a llamadas de diferentes compañeros de la queridísima actriz.

Una de las que entró por teléfono fue Concha Velasco, que se mostraba apenada con este duro momento. La actriz hacía una petición muy clara al programa: "Lo que haya pasado está en manos de su familia, y no me gustaría que hablarais mal de ella estando yo presente".

"No es momento de llorar sino de ensalzar la gran actriz y la gran persona que fue", expresó Concha, que hacía referencia a la depresión por la que pasó Forqué: "¿Si estaba pasando un mal momento? Pues todos los pasamos, pero se merece que se la recuerde como lo que era, una de las grandes actrices de este país", recalcaba.

"Yo la veía últimamente en 'Masterchef' y veía que no tenía fuerzas", reconocía Concha, que apuntaba: "Pero yo tampoco tengo fuerzas. Me caí, me rompí la cadera.... Tengo la suerte de tener dos hijos estupendos, como ella también tiene a su hija, pero como no sabemos lo que le ha pasado...", lamentaba.