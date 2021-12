El programa 'Sálvame' ha montado este martes un amplio despliegue con motivo de 'El último viaje de Rocío', un programa especial para homenajear a Rocío Jurado con la presencia de su hija, Rocío Carrasco, y numerosos invitados. Telecinco ha colocado varios puntos de directo para mostrar el traslado de las pertenencias de la artista, que han permanecido 13 años guardadas en un almacén, hasta el lugar que acogerá las grabaciones de la docuserie 'En el nombre de Rocío'.

La emisión ha arrancado con la actuación de Miguel Poveda, que ha interpretado uno de los temas más recordados de Rocío Jurado: 'Canción del fuego fatuo'. Lorena Gómez, India Martínez, Marta Sánchez, Gonzalo Hermida, Anabel Dueñas y Adrián Martín tampoco han querido perderse esta cita.

Pero sin duda, la aparición más esperada era la de Rocío Carrasco. La hija de 'la más grande' se ha montado en un coche para seguir a la comitiva que trasladaba el legado de su madre. Los cuatro camiones, que cargan un total de 18 contenedores, han recorrido esta tarde 20 kilómetros desde San Agustín de Guadalix hasta Boadilla del Monte, donde quedarán almacenados a la espera de ser abiertos.

Rocío Carrasco pone rumbo con las pertenencias de su madre #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/4Ru8i7N8t0 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 14 de diciembre de 2021

Rocío Carrasco, en el plató Mediaset

En torno a las 18:30 horas, Rocío Carrasco entraba en el plató de 'El último viaje de Rocío' para compartir sus impresiones sobre el evento. "He vivido el trayecto intentando pensar en otra cosa, porque si no, me iba a poner a llorar", ha confesado ante Jorge Javier Vázquez. "Cuando he empezado a ver los contenedores y he visto que aquí venía el 18, que es el día de su cumpleaños, me han venido muchos flashes a la cabeza. Me venían mi padre, mi abuelo...", ha afirmado visiblemente emocionada.