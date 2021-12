‘El último viaje de Rocío’, el homenaje a Rocío Jurado que se celebró durante la tarde de ayer, sigue trayendo cola en los principales programas de Telecinco. Después de que se haya cuestionado si Rocío Carrasco cobró o no por participar en el especial, Jorge Javier Vázquez ha decidido zanjar los rumores durante la emisión de ‘Sálvame’.

"Es una cuestión que preocupa mucho, saber si ha cobrado o no", ha dejado caer el presentador en referencia a las declaraciones de Gloria Camila, que este martes daba por hecho que su hermana no había participado en el homenaje de manera desinteresada. Por este motivo, Jorge Javier ha querido dejar claro que Rocío Carrasco acudió al programa de forma gratuita: "Tengo que decir algo. Rocío Carrasco no cobró ayer, absolutamente nada. Ya está dicho".

"Estamos en una época en la que, aunque nosotros digamos que no cobró, la gente dirá que claro, qué vamos a decir nosotros", ha lamentado el conductor de 'Sálvame' antes de dirigirse a cámara: "Que demuestren que ha cobrado. Si uno se sienta en un plató y dice que ha cobrado, que lo demuestre".

"Lo que no puede ser es que en este programa digamos que no ha cobrado, que solo firmó el contrato de cesión de imagen, y que alguien diga que ha cobrado. Entonces tendrá que demostrarlo", ha insistido, visiblemente enfadado por este asunto.

Una vez aclarado esto, Kiko Hernández ha ido un paso más allá y ha planteado otra pregunta: "¿Y si hubiera cobrado, qué? ¿Pierde valor?". "A Gloria Camila la he visto siempre muy sensata, pero ayer no la vi así. Ha ido a 'Supervivientes' por ser hija de Rocío Jurado, ha cobrado y no pasa nada", ha recordado.