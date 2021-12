LaSexta emitió este martes dos nuevas entregas de 'Fuera del mapa'. La primera de ellas estuvo protagonizada por Rozalén, que viajó a la 'Toscana valenciana' en compañía de Alberto Chicote. Durante el trayecto, el presentador del programa quiso conocer la historia detrás de 'Justo', una de las canciones de la artista.

"Ese es un tema muy bestia. Justo fue mi tío abuelo y era nuestro desaparecido de la Guerra Civil española", comenzó explicando la cantante. Era el hermano mayor de su abuela, a quien "se lo llevaron con 18 años" a la guerra: "Fue el único que no regresó. No tenemos mucha información, pero lo mataron. Mi familia nunca supo qué fue de ese chaval jovencito".

La abuela de Rozalén, que por aquel entonces tenía 10 años, siempre se preguntó "qué fue de su hermano", según el relato de la intérprete. Con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pudo descubrir que había sido enterrado "en una fosa común en Arganda del Rey" porque alguien había registrado su nombre.

"Pude decirle a mi abuela que le habíamos encontrado. Antes de morir ella, fue a llevarle su flor y a curar un poquito la herida", comentó la invitada de Chicote, que no pudo evitar emocionarse: "Defiendo muchísimo este tema porque lo he visto y lo he vivido en mi familia".

"Me cuesta un montón de hablar de esto. Creo que el dolor se hereda. No puedo comprender cuando la gente dice que hay que mirar hacia delante y no tener rencor. Mi abuela no hablaba desde el rencor en absoluto, lo hacía desde la dignidad humana", subrayó Rozalén.