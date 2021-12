José Luis Martínez Almeida ha protagonizado un divertido montaje en redes sociales en el que simula acudir a 'First Dates'. El vídeo ha arrasado y ya ha llegado hasta el propio alcalde de Madrid, que se ha animado a opinar al respecto con tono irónico.

En este clip, el político visita el formato de Cuatro para encontrar pareja y se presenta: "Ser el primer alcalde soltero de Madrid puede llamar la atención, y creo que también a la gente le extraña que con mi físico no ligue", expresa en unas declaraciones que dio en 'El Hormiguero'.

Almeida también conoce a una chica y se presenta: "Soy tradicional". Ante lo que ella le pide una demostración: "¿No me harás una muestra, no?". El del PP no duda en contestarle a tono con la pregunta: "¿Quieres que te cante los artículos de la Constitución, por ejemplo?".

La parodia ha arrasado en redes sociales y y ha llegado hasta el propio alcalde de la ciudad. José Luis MartínezAlmeida no ha dudado en compartirlo y reírse del ingenio del autor: "Técnica de conquista infalible", ha expresado en su perfil oficial pra todos sus seguidores.