Noche bastante descafeinada en audiencias con todas las opciones por debajo de los dos dígitos, salvo la reposición de 'El hormiguero' (1.889.000 y 12%). 'Masterchef Junior' lideró por la mínima con un 9,7% de cuota de pantalla y 1.261.000 espectadores, tan solo una décima por encima de 'Inocentes' en Antena 3 (968.000 y 9,6%). Por su parte, Telecinco pincha con los estrenos en abierto de 'El principito es Omar Montes' (1.345.000 y 8,5%) y 'Besos al aire' (1.162.000 y 9%) mientras que La 2 de TVE da la sorpresa con la emisión de 'Doctor Zhivago' (872.000 y 7,1%).

Prime time

La 1 de TVE

'MasterChef Junior': 1.291.000 y 9,7%

Antena 3

'El Hormiguero': Ana Peleteiro (reposición): 1.889.000 y 12%

'Inocentes': 968.000 y 9,6%

Telecinco

'El Principito es Omar Montes': 1.345.000 y 8,5%

'Besos al aire': 1.162.000 y 9%

laSexta

'The very best of El intermedio': 929.000 y 5,8%

El taquillazo: 'Ready player one': 641.000 y 5,8%

Cuatro

'First dates': 685.000 y 4,5%

'First dates': 1.369.000 y 8,6%

'El debate de las tentaciones': 779.000 y 7,9%

La 2

'Tierra extrañas: Islandia': 446.000 y 2,9%

'Días de cine clásico: Presentación': 865.000 y 7%

- 'Días de cine clásico: 'Doctor Zhivago': 872.000 y 7,1%

Late night

Antena 3

'Tierra amarga': 285.000 y 8,7%

Telecinco

Cine: 'Más allá del amor': 423.000 y 7,5%

'¡Toma Salami!' (reposición): 231.000 y 9,3%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 139.000 y 4,5%

La 1

Cine 'La Navidad de una adicta a los zapatos': 336.000 y 6,1%

'Una noche con adele': 109.000 y 4,1%

laSexta

'Cine': 'Badabook': 137.000 y 3,7%

La 2

'Cine': "Huellas en el cielo": 86.000 y 2%

'Conciertos Radio 3: Javiera mena': 31.000 y 1,2%

Sobremesa y tarde

Telecinco

'Sálvame limon': 1.558.000 y 13%

'Sálvame naranja': 1.616.000 y 15%

'Ya son las ocho': 1.555.000 y 11,9%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.264.000 y 11,3%

'Tierra amarga': 1.516.000 y 14,4%

'¡Boom!': 1.273.000 y 11,6%

'Pasapalabra': 2.896.000 y 22,4%

La 1

'Dos vidas': 694.000 y 6,1%

'Servir y proteger': 740.000 y 7%

'El cazador': 845.000 y 8%

'España directo': 826.000 y 7,1%

'Aquí la tierra': 1.451.000 y 10,9%

laSexta

'Zapeando': 839.000 y 7,1%

'Mas vale tarde': 715.000 y 6,6%

Cuatro

'Todo es mentira': 728.000 y 6%

'Todo es mentira bis': 631.000 y 5,8%

'Cuatro al dia': 649.000 y 6%

'Cuatro al día a las 20h': 609.000 y 4,9%

La 2

'Saber y ganar': 861.000 y 7%

'Grandes documentales': 569.000 y 5,2%

'Documenta2': 356.000 y 3,4%

'Megaciudades magnificas' "Dubai": 283.000 y 2,6%

'La batalla desconocida': 252.000 y 1,9%

Mañana

Telecinco

'¡Toma Salami!' (reposición): 21.000 y 3,7%

'El programa de Ana Rosa': 525.000 y 16,4%

'Ya es mediodía': 1.201.000 y 13,9%

Antena 3

'Espejo Público': 393.000 y 12,3%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 884.000 y 15%

'La ruleta de la suerte': 1.749.000 y 18,8%

laSexta

'Únicos': 0.000 y 0%

'Únicos': 6.000 y 0,9%

'Aruser@s el humorning': 122.000 y 11,6%

'Aruser@s': 371.000 y 14,9%

'Al rojo vivo': 526.000 y 10,7%

La 1

'Noticias 24h': 116.000 y 17,4%

'Repor' "Conflictos de origen": 118.000 y 15%

'Noticias 24h': 159.000 y 15,4%

'La hora de la 1': 225.000 y 8,4%

'Mejor contigo': 253.000 y 5,1%

'Corazón': 480.000 y 4,5%

Cuatro

'Minutos musicales': 1.000 y 0,1%

'Surferos TV': 3.000 y 0,4%

'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,2%

'El precio justo': 10.000 y 1%

'A simple vista': 47.000 y 2,6%

'Alerta Cobra' 'Miedo en la ciudad': 105.000 y 3,8%

'Alerta Cobra' 'Miedo en la ciudad (parte 2)': 110.000 y 3,4%

'Alerta Cobra' 'Excursión escolar': 128.000 y 3,5%

'Alta tensión': 184.000 y 3,6%

'First dates café': 173.000 y 1,8%

La 2

'Pagina2: David Trueba: 3.000 y 0,5%

'Ingles en tve': 3.000 y 0,4%

'El albatros y el pingüino: una fabula austral': 13.000 y 1,1%

'El escarabajo verde' "Otoñarse": 43.000 y 2,4%

'Turismo rural en el mundo': 54.000 y 2,3%

'El linaje de los depredadores' "Historia de un leopardo": 61.000 y 2,1%

'Documenta2': 76.000 y 2,3%

'Expedición culinaria:alimentos de la tierra': 156.000 y 1,3%

'Expedición culinaria:alimentos de la tierra': 337.000 y 2,7%

Ranking por cadenas

Día

Antena 3 - 13.8%, Telecinco - 12.3%, Autonómicas (FORTA) - 8.6%, Temáticas de pago - 8.4%, La 1 - 8.3%, laSexta - 7.1%, Cuatro - 5.5%, La 2 - 4.2%, Autonómicas privadas - 0.4%

Mes

Antena 3 - 13.7%, Telecinco - 13.3%, Temáticas de pago - 9.5%, La 1 - 8.8%, Autonómicas (FORTA) - 8.6%, laSexta - 6.3%, Cuatro - 5.2%, La 2 - 3%, Autonómicas privadas - 0.4%