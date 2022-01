'Sálvame' tampoco descansó durante la tarde del 5 de enero. El programa disfrazó a tres colaboradores de Melchor, Gaspar y Baltasar con la intención de llevar a su plató la magia de la noche de Reyes; sin embargo, acabó provocando el enfado de numerosos espectadores por pintar la cara de Lydia Lozano de color negro, una práctica de origen racista conocida como blackface.

Aunque en redes se volcaron opiniones de todo tipo, muchos criticaron al formato de La Fábrica de la Tele por fomentar el mencionado maquillaje. Estos comentarios llegaron hasta la propia colaboradora, que caracterizada como rey Baltasar, no dudó en defenderse para dejar claro que su intención no era ofender.

En un momento determinado de la tarde, Lydia cuestionó los mensajes que estaba recibiendo por estar "morena", según sus propias palabras. "Lo que estoy haciendo es una palabra nueva que no había oído en mi vida: 'blackface'. ¡Que estoy haciendo racismo! ¡Por Dios!", exclamó la tertuliana, que desconocía la existencia del citado término.

"No soy racista y este programa tampoco", añadió la periodista, que señaló que "el único problema" es que el programa no tiene "un colaborador negro" para interpretar a Baltasar. "Hemos puesto un tono normalito, yo suelo estar así en verano. De verdad, esto no es racismo. Baltasar es negro", comentó Lydia antes de zanjar la polémica con uno de sus habituales bailes 'chumineros'.