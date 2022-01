Telecinco lanzó anoche 'Julián Muñoz: no es la hora de la verdad, es la hora de la venganza'. En la docuserie, el condenado habla de la época en la que tenía un lujoso estilo de vida por los diferentes delitos por los que fue condenado.

En la primera emisión, habló sin rodeos de Isabel Pantoja y confesó alguno de los regalos que le hizo a la que fue su novia El expolítico reconoció que compró varios detalles de un elevado coste económico a la exconcursante de ‘Supervivientes’: "Le regalé un Mercedes, de dos plazas, descapotable", reconoció en la docuserie antes de ser comentado por los colaboradores del debate presentado por Joaquín Prat.

Julián Muñoz explicó que estaba muy enamorado de la tonadillera y que llegó a pagarle lo que iba a cobrar en una gira para que no viajase y estar juntos más tiempo: "Eran tres o cuatro galas, no me acuerdo.

Yo mando a una persona de mi confianza y le dije: 'Dale esto a esta señora que es de estas características'. En América, cobraba 30.000 euros por gala y es lo que le pagué", confesó según su argumento sobre lo que pasó.