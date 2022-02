La 'Ruta del Bakalao' estuvo muy presente en 'First Dates' con la visita de Sergio. Este especialista en marketing valenciano de 44 años entró en el restaurante de Cuatro recordando cómo vivió esta época en su propia piel: "Fue una experiencia inolvidable".

Nada más entrar por la puerta del restaurante, Carlos Sobera se declaró fan de la chaqueta que lleva, contando posteriormente ante las cámaras cuál era su supuesto origen: "Hablé con Dolce&Gabanna y les dije que quería una chaqueta exclusivamente y única para mí. Como esta no va a ver otra, igual que yo, exclusivo y único en mi especie".

Instantes después de esta presentación, Sergio supo que iba a conocer a Alicia, una DJ, actriz y educadora valenciana de 40 años, que se definió como persona "terremoto": "Me considero alguien que tiene la cabeza muy bien en el sitio".

"Lo he calado a la primera, es de Valencia y allí queda poca gente tranquila", aseguró Alicia después de tener la primera toma de contacto con Sergio, que también tuvo una muy buena impresión de ella: "Me ha gustado mucho su físico. Es una mujer guapa. Es el prototipo de chica que a mí me gusta".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante del reservó, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse un poco más a fondo, pero todo empezó a torcerse con un desafortunado detalle de Sergio. Al valenciano se le escapó un eructo en mitad de la cena, no teniendo ningún éxito a la hora de disimularlo: "Esto (la bebida que tomaba) me está poniendo fino".

"¿Ya? Pues sí que tienes poco aguante tú...", le dijo Alicia a Sergio, que le hizo una confesión a la valenciana: "Me he tomado dos cervezas antes de venir, pero aquí me lo voy a beber todo, hasta el agua de los floreros".

A partir de ahí, Sergio solo dio momentazos con los que Alicia no dejó de sorprenderse en el tramo final de la cita que compartieron: "La vida me va bastante bien, no me falta de nada. No obstante, quiero encontrar a una mujer que no esté conmigo por el interés".

"Saco mi coche, y como es un deportivo, las mujeres me tiran las bragas al parabrisas, pero eso no me gusta. Ellas se sorprenden porque tengo un piso, un Lamborghini y una moto... un alto nivel de vida", aseguró el valenciano.

En 'La decisión final', ambos coincidieron a la hora de explicar que no querían nada amoroso con el otro. "Me gustaría quedar con ella como amigos, nos llevaríamos genial, nos lo pasaríamos muy bien de fiesta, pero como pareja no creo que llegáramos a nada", aseguró Sergio antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.