Millán Salcedo fue uno de los invitados de 'Sábado Deluxe' en la noche del sábado 12 de febrero. El actor habló de su ataque de epilepsia y de sus proyectos profesionales, pero también de Verónica Forqué. El humorista no dudó en criticar la postura de TVE y 'MasterChef Celebrity' respecto a la situación de la difunta actriz.

Jorge Javier, sabiendo la amistad que Salcedo tenía con Forqué, quiso saber la opinión sobre su muerte: "Es absolutamente injusto, han pasado dos meses y no se ha hecho nada...", empezó diciendo. "Es injusto que La 1 contrate a una persona que, nada más verla, ya se sabía que algo le pasaba", criticó el actor.

Acto seguido, mostró su indignación, alegando que no sabía cómo era posible que no le hicieran una prueba para comprobar si estaba en condiciones de competir. No entiende que "permitieran a esa mujer trabajar en un programa así cuando no debió estar allí".

Sin embargo, sus críticas también fueron contra las redes sociales y los demoledores comentarios que pudieron leerse en ellas: "La pusieron a parir por las redes. ¿Así cuidamos a las estrellas de este país? ¡No os da vergüenza, coño", dijo cada vez más nervioso y exaltado.

Un poco más relajado, Millán defendió a la que fue su compañera y amiga: "Yo lo estoy denunciando descaradamente en un programa de muchísima audiencia, por el amor que le profesábamos", dijo el humorista para concluir su intervención.