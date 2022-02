La polémica victoria de Chanel en el Benidorm Fest parece que ya se está asumiendo y las aguas se han calmado. Dos semanas después de que fuera coronada como representante de España en el próximo festival de Eurovisión, la catalana entró en directo en 'Espejo Público' para hacer balance de todo el revuelo.

Al verla sonreír, Susanna Griso exclamó: "Te has recuperado ya de la polémica del Benidorm Fest". La cantante comentó sentirse "bien" aunque también confesó que "ha sido bastante agridulce. Es algo que uno nunca se espera".

Chanel rememoró cómo se preparó para su gran actuación que le dio la victoria sobre Rigoberta Bandini o Tanxugueiras: "Cuando me enteré de que éramos candidatos para el Benidorm Fest recuerdo que ensayé como loca, corría con tacones en la cinta, me preparé muchísimo...".

Sin embargo, "de repente sucedió esto, que estaba fuera de mi alcance. Hice mucha meditación, bajé a tierra y dije 'bueno, esto no es algo de lo que sea responsable'. Lo único que hice fue trabajar muy duro y me tengo que sentir muy orgullosa de mi trabajo", expresó.

Por otro lado, la intérprete de 'SloMo' sigue sin la app de Twitter en su teléfono: "Por mi salud mental prefiero apartarme de esto". Chanel asegura que le da "un poco de respeto" volver y leer según qué comentarios. "No lo hagas. Estas tormentas duran poco, son estériles, así que tranquilidad", le aconsejó la presentadora.

Otro de los temas de los que habló durante su charla en el espacio de Antena 3 fue sobre su vínculo con Miryam Benedited, miembro del jurado, que le otorgó la máxima puntuación: "Llevo desde los 16 años en esta profesión y me he cruzado con ella y con casi todos los bailarines que estaban en ese escenario. Conocía a más personas del equipo, es inevitable". "Tengo pendiente escribirla porque después de todo esto, que hemos recibido incluso amenazas... (...). Imaginaos nuestra relación que aún después de todo no hemos hablado", insistió.