Los fans del Festival de Eurovisión viven un gran eurodrama por la decisiones de una de sus grandes favoritas. Tan solo cuatro días después de ganar su final nacional, Alina Pash no llevará la bandera de Ucrania en el escenario de Turín 2022 después de que renunciase voluntariamente a través de un post subido a su cuenta oficial de Instagram.

"Soy una artista, no un político. No tengo un ejército de PRs, directivos, abogados para contrarrestar todo este ataque y presión, hackeando mis redes sociales; amenazas. Y también la redacción absolutamente inaceptable que la gente se permite, sin entender la situación y olvidar la dignidad de cada ciudadano de Ucrania. No quiero esta guerra virtual y el odio. La principal guerra ahora es la extranjera que llegó a mi país en 2014. Ya no quiero ser parte de esta sucia historia. Con mucho corazón, retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el concurso de Eurovisión", aseguró la artista en esta publicación.

"Desafortunadamente. Realmente lo siento mucho. Nos pondremos en contacto con el público y firmaremos todos los documentos necesarios. En particular, quiero agradecer a todos los que me apoyan y me ayudan, que escuchan mi canción y mensaje importante, no chismes sobre mí. ¡Gracias! La historia continúa contigo, y depende de nosotros decidir cuál será ¡Unámonos! ¡Esto es importante ahora más que nunca!", finaliza Alina este escrito.

La renuncia de Alina Pash se produce después de que la propia televisión pública ucraniana desvelase que el servicio de fronteras no emitiese el documento de entrada a Crimea desde Ucrania que entregó para poder participar en el Vidbir. Para ser más exactos, según la cadena en esta publicación de Instagram, este papel fue entregado por un miembro de su equipo, y no por la propia artista.