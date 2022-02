Últimamente, son varios los comentarios que ha hecho Jorge Javier en relación a la rivalidad que Antena 3 y Telecinco tienen por sus audiencias. Durante la emisión de 'Sábado Deluxe' en la noche del 19 de febrero, el presentador volvió a disparar contra la competencia, aunque se encontró con una respuesta inesperada de María Patiño.

La presentadora estaba haciendo un repaso a las polémicas más sonadas que había vivido con los familiares de Rocío Carrasco mientras Vázquez le preguntó si tenía alguna exclusiva que contar. Sin embargo, la respuesta resultó desconcertante para el presentador: "Lo conté en Antena 3 hace muchos años, pero el pasado es tan importante en el presente que paso de Antena 3 a Telecinco para contártelo".

"Muy bien" fue la única respuesta que el presentador dio a su compañera. Sin embargo, tardó poco en reaccionar para lanzar una pulla a su rival directo: "Antena 3 en aquella época no la veía nadie", sentenció ante una Patiño que no se tomó a bien el comentario.

"Sí, sí, teníamos un montón de audiencias...todavía no existías tú", le recriminó. Jorge Javier no pudo evitar reírse ante el comentario de su compañera, momento que aprovechó Belén Rodríguez para intervenir: "Se lo podrías agradecer porque lo podría haber contado en 'Socialié' o en 'Sálvame Lemon Tea', pero ha escogido el 'Deluxe' para contarlo".

Estas palabras hicieron reflexionar al catalán, que agradeció el gesto a su compañera: "Te lo agradezco María, de verdad". Sin embargo, ella admitió que no se trataba de ninguna exclusiva y que además lo había contado unas horas antes: "Lo conté esta mañana en 'Socialité'". "Bueno pero yo no lo he visto. Estaba en la peluquería", le ha respondido entre risas para dar por zanjado el tema.