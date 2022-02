Esta noche, a partir de las 22:45 horas, La 1 de TVE emite ‘La noche de los cazadores’. Espacio de preguntas y respuestas presentado por Ion Aramendi en el que varios concursantes anónimos se enfrentan, de manera individual, a los rostros más icónicos que han participado en los mejores concursos de televisión de España. En la ronda inicial, los participantes deben sumar la máxima cantidad de dinero a su bote personal respondiendo correctamente preguntas que tienen múltiples opciones de respuesta. En la ronda final, el concursante decide contra cuántos cazadores va a retarse a la vez. Cuantos más elija, mayor va a ser el premio económico al que puede optar pero, al mismo tiempo, mayor va a ser la dificultad.

Telecinco cambia de estrategia y estrena ‘Mi casa es la tuya’ a las 22:00 horas, con Ana Obregón como invitada. La actriz y presentadora se abre por primera vez al hablar largo y tendido de la enfermedad y posterior muerte de su hijo Álex Lequio.

Antena 3 seguirá apostando por ‘Inocentes’ a partir de las 22:45 horas. Hikmet ingresado en urgencias del hospital, ha sufrido una parada cardiaca. Hikmet pide a Memduh que no le lleve más al hospital, no quiere vivir quiere morirse, dice que no se merece vivir porque jamás pudo hacer nada para proteger a sus hijos. Rüya fue al hotel para decirle a Han que su padre ha sufrido un infarto y le dice que vaya a verlo. Han enfadado la echa del hotel, no entiende lo que Rüya pretende. Rüya antes de irse dice a Han que su corazón está muerto y que él también está muerto.. Safiye sigue pensando que Hikmet vendrá esta noche a casa y Gülben la dice que Hikmet tiene que quedarse en el hospital tienen que hacerle pruebas. Hikmet dice a Gülben y a Neriman que tiene que cumplir su promesa, no morirse, tienen que sacarle del hospital. No puede cumplir su promesa si sigo ahí. Gülben quiere saber si Esat se casaría aun con ella. Esat alegre le dice que sí que se casaría con ella. Gülben va a dar una buena noticia a Safiye, pero en ese momento Hikmet pide a Safiye un plato para ponerlo en la mesa, diciéndole que Han se está muriendo de hambre. Safiye y Gülben ven que Han ha vuelto a casa con ellos.

Cuatro también cambia de estrategia y estrena ‘First Dates Crucero’ a las 22:45 horas. Una de las principales novedades de esta segunda temporada será la continuidad seriada de algunas historias de amor que surgirán en altamar, de manera que los espectadores podrán seguir su inicio, evolución y planes de futuro de sus protagonistas a medida que avance la temporada. Además, mostrará el proceso de búsqueda de pareja de algunos solteros que no tendrán mucha suerte en sus primeros encuentros, pero que no desistirán del empeño durante toda la travesía.

laSexta opta por el cine con ‘La trama’ a partir de las 22:30 horas. Siete años después de haberse visto obligado a dejar su puesto en la policía de Nueva York por un escándalo producido por un desafortunado tiroteo, el detective privado Billy Taggart es contratado por el alcalde de la ciudad, Nicholas Hostetler, para que investigue la presunta infidelidad de su mujer. Pero cuando el supuesto amante de ésta aparece muerto, las cosas se complican mucho más de lo que Taggart podría haber previsto. El detective, que no tarda en descubrir que no era más que un peón en una partida mayor, se adentra en la zona gris que une los mundos del crimen, la política y los negocios.