Esta mañana el mundo se despertaba con la noticia del inicio del ataque de Rusia a Ucrania. El presidente Putin ha ordenado "una operación militar especial" que ha comenzado con explosiones en la región de Kiev. Este inicio de los ataques pillaba por sorpresa al corresponsal de la CNN.

Matthew Chance, desplazado hasta la capital de Ucrania, se encontraba informando para su canal acerca del estallido del conflicto. Mientras se encontraba en la azotea de un edificio, el periodista comenzó a escuchar las explosiones: "Está habiendo grandes explosiones en Kiev ahora mismo", expresó.

"No puedo ver dónde han sido, pero he escuchado cuatro o cinco explosiones hace unos minutos", ha explicado a los espectadores. "¿Habías escuchado alguna explosión de este tipo desde que estás en Kiev?", le preguntaban desde el plató de la CNN, a lo que él reconocía: "No, nunca he escuchado esto en Kiev".

Para ponerse a salvo, Chance ha comenzado a ponerse el equipo de protección sin abandonar la conexión en directo. "Tómate tu tiempo", le decía el presentador, mientras él se colocaba un chaleco antibalas y un casco.