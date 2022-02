La crisis en la que se encuentra el PP ha ocupado gran parte de las horas de televisión esta semana. Durante la noche del jueves, 'El Hormiguero' también se quiso analizar los últimos sucesos ocurridos en el todavía partido de Pablo Casado y Juan del Val hizo una tajante valoración.

El escritor se ha mostrado claro sobre la falta de apoyo al líder del Partido Popular: "El único que ha demostrado lealtad es Montesinos, el único que tiene un código de honor de todos ellos". Cristina Pardo quiso cortarlo para hacer un inciso: "Ahí han debido de existir reuniones en muy malos términos hasta que han abandonado el barco".

El miembro del jurado de 'El Desafío' se mostró contundente: "Estaba todo el mundo callado. Por eso es por lo que creo que no existe el honor en política", sentenció ante sus compañeros y Pablo Motos.

Del Val quiso hacer una conclusión sobre cómo se ha llegado a esta situación: "Tenían que haber hablado hace un mes, no cuando Casado ya tenía un pie fuera. Han aguantado callados hasta que se han tenido que ir al barco ganador. Estoy hablando de un aspecto humano, ojo, no político, en donde estaban enfadadísimos con ellos. Se tenían que haber pronunciado antes y no a 10 minutos de ver caer a Casado".