Belén Esteban ha regresado este jueves a 'Sálvame' tras haber estado casi un mes sin pisar el plató del programa. La colaboradora estrella de Telecinco ha reaparecido en el 'Lemon Tea' de María Patiño y Terelu Campos para zanjar los rumores sobre su ausencia y explicar el verdadero motivo por el que ha estado un tiempo alejada de la televisión. "He tenido que ver y escuchar de todo", ha lamentado antes de sacar de dudas a los espectadores.

La de Paracuellos ha comenzado recordando su estancia en Dubái, donde acudió para presentar su marca Sabores de la Esteban en una feria de alimentación. Después de este salto internacional como empresaria, Belén volvió a España dispuesta a reincorporarse a su puesto de colaboradora. Sin embargo, surgió un imprevisto que le impidió acudir al programa: "Pasaron días y no me encontraba muy bien. He estado mala, la verdad es que cogí el covid".

La tertuliana de 'Sálvame' ha reconocido que se siente "privilegiada" a pesar de haber sufrido el contagio: "Con todo lo que hemos pasado en este país, sería muy injusto que yo dijera que lo he pasado mal".

"No he estado en un hospital, pero tengo que dar gracias por tener mis tres vacunas y la de la gripe", ha continuado explicando Belén, que ha mandado un mensaje de agradecimiento a sus médicos: "He estado muy controlada. Al tener mi problema de azúcar, todo se complica un poco más (...) lo he pasado en casa, pero he estado muchos días dando positivo y lo malo es que podía contagiar muy fácilmente".

De esta forma, Belén ha desmentido algunos rumores que apuntaban a un posible embarazo. Aunque la 'princesa del pueblo' ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a ser madre, parece que por el momento no tiene intención de quedarse embarazada.