Los seguidores de 'First Dates' han sido testigos de un nuevo plantón de una comensal de su restaurante. Este fue el caso de Patricia, una auxiliar de veterinaria malagueña de 32 años, que presentó como una persona activa y fogosa: "Tampoco estoy diciendo que esté todo el día pensando en eso. Los hombres me gustan sencillos, que tengan un poco de iniciativa... algo parecido a ti".

Después de esperar más minutos de lo habituales, Matías Roure recibió al otro lado de la barra una llamada de Pablo, la persona que iba a compartir mesa con Patricia, para confirmar que no iba poder asistir a la cita que tenía prevista: "Me ha surgido un problema personal y no puedo asistir".

Las explicaciones que Pablo le estaba ofreciendo no convencieron del todo a Patricia, que no negó que le había sentado muy mal lo acontecido: "Estas cosas no se hacen porque yo ahora me tengo que buscar un Burguer King o un McDonalds a estas horas, no lo veo serio. A ver qué encuentro yo abierto para cenar y, encima, sola".

"Nos vemos pronto. Ven tan guapa como hoy, que seguro que le conquistas", le dijo Carlos Sobera a Patricia antes de despedirse de ella y de Pablo, al que le habló de una futura visita al restaurante: "En cuanto podáis los dos me encargo de establecer una segunda cita. Gracias por avisar".