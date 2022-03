Se recrudece la guerra entre Kiko Jiménez y Gloria Camila. La colaboradora de 'Ya son las ocho' estalló este martes en su programa contra su expareja, que hace unos días se convertía en reportero improvisado de 'Sálvame' para intentar conseguir unas declaraciones de José Ortega Cano. "Estamos dándole voz a uno que solo habla y despotrica de mi familia", afirmó este martes en Telecinco la hija del torero.

Ortega Cano terminó llamando "cornudo" a Kiko Jiménez después de que este le siguiera hasta la puerta de su casa, una reacción que ha sido justificada por su hija. "Ayer fue a un photocall, mandado por su programa, para intentar coger declaraciones de mi padre. Yo me enteré y decidimos entrar por detrás", explicó Gloria Camila, convencida de que "su única intención era provocar".

"Cuando salimos, este individuo le llamaba 'cierrabares' y 'cobarde' a mi padre. Este señor no tiene ni educación ni vergüenza. Tiene una actitud ridícula y lamentable", continuó diciendo en 'Ya son las ocho'. Además, confirmó que había protagonizado un encontronazo con Kiko en los pasillos de Telecinco: "Sabiendo que estaba en publicidad, quise decirle a la cara que es un sinvergüenza y un provocador".

Pero la acusación más dura llegó justo a continuación: "Por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa y me he quedado en 47 kilos. He tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchísimas cosas que jamás he contado".

Unas declaraciones que Kiko no ha dejado pasar por alto esta tarde en 'Sálvame'. El colaborador se ha defendido y ha asegurado que no se siente responsable del trastorno alimenticio de Gloria Camila: "Me sorprende que me acuse directamente. Imagino que tendrá que demostrarlo". "Nadie se preocupa de pedirle partes médicos o los informes de psicólogos a los que ha acudido", ha añadido.