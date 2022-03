La televisión ha seguido este martes muy de cerca la reaparición de Isabel Pantoja ante las cámaras. La tonadillera se ha sentado en el banquillo para declarar por un posible delito de insolvencia punible por el que la Fiscalía le pide tres años de prisión. Las caóticas imágenes que se han captado durante su llegada al juzgado han provocado numerosas reacciones en espacios como 'El programa de Ana Rosa', donde su hija Isa Pantoja se ha derrumbado: "Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez".

Una actitud muy distinta ha mostrado Fran Rivera en el plató de 'Espejo público'. El colaborador del magacín matinal de Antena 3 ha afirmado que no se alegra "del mal ajeno", pero ha reconocido que tampoco le apena la situación que atraviesa Isabel Pantoja: "Tampoco me pongo triste, las cosas como son. A las personas malas es normal que le pasen cosas malas. Y está mujer no es buena, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo".

El torero no se ha quedado ahí y ha mantenido que "todo lo que le pase" a la artista "se lo merece". Susanna Griso, por su parte, ha recordado la mala relación de Fran Rivera y su hermano con la intérprete: "Se portó mal con vosotros y parecía que tenías rabia a la madrasta que no os quiso cuando eráis niños, pero los hechos te están dando la razón. Esta mujer es una delincuente y condenada como tal".

Rivera también ha puesto sobre la mesa los problemas que ha tenido Pantoja con sus hijos, en concreto con Kiko Rivera, durante los últimos años: "No hay nada más triste para un padre o una madre que tus hijos hablen las cosas que han llegado a decir sus hijos de ella públicamente".

"Si un hijo mío me hiciera eso, creo que diría muy poco de mí. Me moriría de la tristeza si se sintiera estafado, engañado, menospreciado, utilizado... Eso lo he visto con absoluta perplejidad y con cierto agrado. Que te den la razón de esta manera, aunque sea muchos años después, es agradable", ha admitido Rivera, que ha definido con dos palabras los "comportamientos" de la intérprete: "Soberbia y avaricia".

Asimismo, el colaborador de Antena 3 ha recordado cómo fue su infancia con Pantoja como madrastra: "Delante de mi padre era de una forma y detrás de otra. No nos hacía sentir bien. Cuando mi padre se iba las cosas cambiaban. No nos pegó ni nada, pero nos hacía sentir extraños en nuestra propia casa. No nos trataba con ningún cariño. Creo que no quiere a nadie, solo ha querido a su madre".