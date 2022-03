'El intermedio' contó este lunes con una inesperada baja en su plató. El Gran Wyoming no pudo ponerse al frente de su programa tras dar positivo en covid, tal y como él mismo explicó a través de una videollamada desde su casa. El encargado de sustituirle fue Dani Mateo, que reconoció sentirse "nervioso pero tranquilo" porque llevaba encima "las gafas de la suerte" de su jefe: "Nunca se las pone, pero tampoco nunca le han fallado".

Antes de comenzar con los contenidos de la noche, bromeó con su debut como sustituto de Wyoming: "Supongo que estaréis pensando lo mismo que al ver a Toni Cantó al frente de la Oficina del Español: '¿Pero cómo ha llegado ese tío ahí?'. Hay una explicación". "Me refiero a lo mío, lo de Toni ya...", dejó caer.

Mateo reveló en ese instante que el presentador titular del espacio tiene covid: "La pandemia empezó hace dos años y el señorito coge covid ahora. Hostia, es que lo deja todo para el último momento... Es vago hasta para ponerse enfermo". Sin dejar de lado el humor, apuntó que no tiene síntomas graves: "Está bien, dentro de lo que cabe. Lo que tiene ya lo tenía de antes".

Para comprobarlo dio paso a una conexión con Wyoming, que continuó con las bromas: "Lo de mi cara es genético, esta cara monstruosa me pertenece". "Si quieres que sea sincero, se está mejor en casa que ahí, pero me debo a mi público y solo por amor al público estoy dispuesto a sacrificar mi existencia. Pero me encuentro bien, estoy de puta madre", aseguró el cómico.

"Más allá de las bromas, sabes que todo el equipo... Bueno, alguno hay que te tiene atravesado. Pero casi todo el equipo te vamos a echar mucho de menos, recupérate pronto", respondió Mateo para finalizar la conexión mientras Wyoming se despedía metiéndose un dedo en la nariz: "Te voy a dejar, Dani, que me voy a hacer una PCR".