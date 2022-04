La escaleta de 'Ya son las ocho' se ha caído por completo este viernes con la última noticia bomba de Marta Riesco. La periodista ha roto en directo con Antonio David Flores, su hasta ahora pareja, después de que le asegurase que no iba a ir a la celebración de su 35 cumpleaños: "He aguantado mucho y no me merecía esto".

"No sé si voy a continuar mi relación. Él no va a venir a mi fiesta de cumpleaños porque tiene otras prioridades. Son demasiados feos, por amor propio no puedo consentirlo", afirmó Riesco en el inicio de esta edición del programa presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco.

Después de romper a llorar en el plató del magacín, la comunicadora afirmó que cree que ha batallado muchísimo por esta relación y que no se merecía lo de hoy: "Él está donde cree que tiene que estar y ya está… A veces en la vida una se cansa. Estoy siendo totalmente honesta. El mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy. Era una cosa que teníamos planeada los dos y el hecho de que no esté aquí… Estoy muy cansada".

"Esto marca un antes y un después en nuestra relación. No me esperaba lo que iba a pasar hoy. Sé con quién estoy y que tiene una familia a la que tiene que rendir cuentas pero...", dijo Marta Riesco en su intervención en la mesa de 'Ya son las ocho', añadiendo que ha luchado hasta el final: "Sigo enamorada de él, pero hay veces que no se puede. Me tengo que tener un respeto a mí y a mi familia, y creo que hoy se está faltando".

La reportera también aseguró que no sabe cuál es el tiempo que tiene que pasar para que la gente asimile las cosas, pero cree que ya había pasado: "Parecía que todo iba bien, pero no. Yo ya estoy muy cansado y tiro la toalla".

"Creo que él me quiere y está enamoradísimo de mí, pero creo que hay cosas que no se pueden hacer y ya está. A mí me duele porque yo lo he dado todo como sabéis. Hasta ese día, era una persona muy respetada en mi trabajo. Mucha gente cree que me he hecho conocida solo por eso, pero tenía mi puesto por lo que lo tenía y lo tengo. Aún así, he asumido de la mejor manera todo lo que me ha venido detrás. Sí que me merecía hoy, hubiese pasado lo que hubiese pasado, se hubiera dado un golpe sobre la mesa, y no ha ocurrido", explicó Marta Riesco.