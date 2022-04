Telecinco apuesta esta noche por un nuevo capítulo de la segunda temporada de ‘Entrevías’ (22:50 horas). En esta ocasión, Jimena descubre el embarazo de Irene y no entiende cómo su hija no ha confiado en ella para decírselo. Aunque intenta convencerla junto a Tirso de que es una locura seguir adelante con el embarazo, la joven manifiesta su firme intención de llevarlo a cabo. Ante su determinación, Tirso le ofrece todo su apoyo. Nata descubre que Irene ha vuelto al barrio y se presenta para dejarle claro que Nelson es suyo y que ella no pinta nada allí. Irene ignora sus advertencias, lo que desatará la ira de la joven delincuente. Por su parte, Jimena se siente cada vez más presionada por Salgado, que le anuncia un ultimátum de dos meses para que compre los edificios del barrio, incluidos el del bar de Pepe y el de la ferretería de su padre.

Bibiana Fernández se cuela en el taller de costura de La 1 ‘Maestros de la costura 5’ entra esta noche a La 1 de TVE (22:10 horas) en su recta final. A las puertas de la semifinal, ‘Maestros de la costura’ vivirá este martes un reencuentro muy especial con los familiares de los aspirantes. Además, visitarán el Palacio de Aranjuez junto a Josie y serán testigos de un duelo entre Lorenzo Caprile y María Escoté con Bibiana Fernández como invitada. Por su parte, una nueva entrega de ‘Inocentes’ (22:45 horas) llega esta noche a Antena 3. Finalmente, llega el día de la boda de Gülben y Esat. La felicidad y los miedos de Gülben compiten entre sí en su interior.Después de esta boda llena de sorpresas, Gülben tendrá una preocupación completamente diferente. laSexta programa esta noche un nuevo capítulo de ‘Training day’ (22:30 horas). En esta entrega titulada ‘Quid pro quo’, la integridad de Kyle se pone a prueba cuando Frank lo involucra en un plan para acabar con un abogado de defensa criminal que ha estado ayudando a sus clientes a eliminar testigos.. Risto y Marta Flich ponen en Cuatro la lupa sobre los comisionistas Además, Cuatro vuelve a duplicar esta semana la emisión de ‘Todo es verdad’ (22:30 horas). Este martes, el programa presentado por Risto Mejide y Marta Flich ahondará en una dudosa figura: el comisionista. Esta labor poco conocida está presente en algunos de los mayores casos de corrupción de los últimos meses en nuestro país. ¿Es ilegal cobrar comisiones millonarias por hacer un par de llamadas? Y, siendo legal, ¿es ético cuando lo realizan representantes públicos?