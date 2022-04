La décima edición de 'Masterchef' dijo adiós a su segundo aspirante. Giraldo abandonó las cocinas del talent culinario de TVE después de realizar una réplica del postre de Vicky Pulgarín, ganadora de la segunda edición, titulado 'Pistacho, rosas y crema intensa de limón' con muchos defectos. "Tu plato es digno de expulsión", aseguró Jordi Cruz.

"Definiría mi experiencia en 'Masterchef' como corta, pero muy intensa. Me hubiese gustado vivirla más tiempo, pero bueno, así funciona esto. Alguno tenía que irse. ¡Qué le vamos a hacerle! ¡Cuántos quisieran estar en mi situación! No he podido dar más y eso es lo que me duele", afirmó Giraldo tras conocerse su expulsión, lanzando un consejo a las personas que sueñan con participar en el programa: "Luchen por ello porque es una experiencia única.

Además de las críticas del jurado a su elaboración, el waterpolista profesional y modelo cubano se marchó con varios compañeros en su contra por la actitud que ha tenido en las cocinas. "Te falta mucha humildad. Tú eres perfecto en todo, y nadie es perfecto en nada", aseguró Paula desde la galería del plató.