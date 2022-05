Continúan llegando reacciones a la espectacular actuación de Chanel en Eurovisión 2022. La artista hizo historia y consiguió el mejor puesto para España de los últimos 27 años, motivo por el que no ha parado de recibir felicitaciones. Entre ellas destacan las de sus compañeros del Benidorm Fest, como es el caso de Rigoberta Bandini.

La intérprete de 'Ay mamá', una de las favoritas en la preselección organizada por TVE el pasado mes de enero, ha destacado el trabajo de Chanel en una entrevista para el programa 'Islàndia' de RAC1. Al ser preguntada por Eurovisión, la cantante afirmó que disfrutó "bastante" del festival porque "como ha pasado tiempo y un poco el ruido, hemos podido cada uno digerir las cosas".

"Tenía muchas ganas de verlo, este año más que nunca", confesó Rigoberta antes de aplaudir el trabajo de la representante española: "Flipé con la actuación de Chanel, fue increíble". Uno de los momentos más emocionantes llegó con el tiempo de las votaciones, cuando España recibió hasta en ocho ocasiones la máxima puntuación: "Cuando empezaron a dar tantos doces al inicio de las votaciones no me lo podría creer, fue muy fuerte".

Por otro lado, la artista catalana comentó que, a su juicio, su candidatura no hubiera funcionado tan bien como la de Chanel: "Lo vi desde un punto de vista muy sano. Viéndolo con perspectiva, creo que era más su sitio, su show era increíble". "El nuestro habría funcionado de otra manera, pero no creo que para este proyecto hubiésemos quedado tan bien, sinceramente", admitió.

Rigoberta Bandini también aprovechó la entrevista para desvelar cuál era su canción favorita de Eurovisión 2022. Aunque insistió en que "como show me encantó el de Chanel", reconoció que siente predilección por el tema 'Hold me closer' de Cornelia Jakobs, que acabó en la cuarta posición: "Como canción, la de Suecia me gusta mucho".