Las condiciones extremas de 'Supervivientes' empiezan a hacer mella en los concursantes. Anoche en 'Conexión Honduras', la gala presentada por Ion Aramendi, Juan Muñoz decidió poner fin a su aventura después de que los espectadores le salvasen y expulsaran a Desi Rodríguez. "No sé por qué me ha hecho esto la audiencia pero yo no puedo estar aquí más tiempo", comunicó el humorista, afirmando que está "al borde del colapso".

Pero además, el reality show podría vivir el abandono de otro de sus 'supervivientes', aunque en este caso no sería voluntario. Tania Medina ha tenido que ser evacuada de la isla debido a unos fuertes dolores en el estómago y náuseas que le impedían incluso moverse de la esterilla, tal y como pudo verse en las imágenes emitidas ayer. Durante el transcurso de la gala, Aramendi pudo conectar con Tania para que ella misma explicara cómo se encuentra y tranquilizar así sus familiares. "Me siento un poco impotente, porque de mente estoy fuerte pero de cuerpo no tanto", explicó visiblemente emocionada debido a que su permanencia en la isla pende de un hilo. Precisamente, al ser preguntada sobre esa posibilidad, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' prefirió mantenerse optimista: "No quiero pensarlo, quiero pensar que voy a estar bien pronto". El presentador recordó que la decisión la tomará el servicio médico del programa a lo largo de las próximas horas: "Estás en permanente vigilancia, están mirando tu evolución" Antes de que se cerrara la conexión, Tania pidió que no le informaran a su pareja, Alejandro Nieto, del estado en el que se encuentra: "Me gustaría que no le dijesen nada para que no le perjudique". "A mi familia que no se preocupen, saben que puedo con todo y estoy muy fuerte", subrayó la concursante.