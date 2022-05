Julia se despide de las cocinas de la décima edición de 'Masterchef'. La sumiller profesional se convirtió en la nueva expulsada del talent culinario de TVE después de que no convenciese al jurado con la réplica con múltiples defectos que realizó de un plato de Pepe Rodríguez en la prueba de eliminación. "No sabe a nada el caldo. Es una pena", afirmó el chef manchego tras probar su elaboración.

"Hay servicios que salen mejor que otros. Para mí ha sido cada uno un servicio, me lo he pasado genial en este trabajo y me llevo amigos. Es difícil decirlo porque los amigos tardan tiempo en hacerse. Pero, vaya, es tan intensa la experiencia", dijo Julia en su despedida.

Por otro lado, Patricia se ganó de ser repescada como concursante de 'Masterchef 10'. La administrativa barcelonesa volvió a la competición después de que conquistase al jurado al elaborar un helado de vino y yogur de leche de oveja en la prueba de eliminación, en la que volvió a coincidir con el resto de expulsados.