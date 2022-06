Los colaboradores de 'Sálvame' no atraviesan su mejor momento en cuestión de salud. A las caídas de Belén Esteban, Chelo García-Cortés y Lydia Lozano se le suma ahora el ingreso hospitalario de Miguel Frigenti, tal y como él mismo ha informado en su cuenta de Instagram. Aunque por el momento se desconoce el motivo de su hospitalización, se muestra optimista y confía en poder recibir el alta la próxima semana.

A través de una serie de vídeos, el exconcursante de 'Secret Story' explica cómo se encuentra y agradece los mensajes que ha recibido durante las últimas horas: "Hola chicos, ayer subí un storie maldiciendo al 2022 y os estáis preocupando un montón por mí y mandando mensajes".

"Gizmo quiere irse a casa y hacerle vudú al 2022", había compartido junto a una imagen del personaje de 'Gremlins' que lleva tatuado en el antebrazo, donde también se aprecia la vía intravenosa.

"Quiero que estéis tranquilos, es algo que no he contado pero llevo dos meses y medio bastante fastidiado", ha reconocido Frigenti en uno de sus stories, en los que aparece descansando en la cama del hospital: "Ayer me ingresaron y en el mejor de los casos estaré fuera de aquí el martes o el miércoles".

Por el momento, el tertuliano de Telecinco continúa a la espera de conocer el origen de sus dolencias: "Me están cuidando muy bien, me están haciendo pruebas y me están poniendo medicamento intravenoso".

Este no es el primer susto de salud que se lleva Frigenti en lo que llevamos de año, ya que el pasado mes de abril también tuvo que ser ingresado por una pielonefritis aguda. Por ahora se desconoce si está dolencia se encuentra también detrás de esta nueva hospitalización.