Boris Izaguirre ha sido uno de los protagonistas de la última entrega de 'Los miedos de...', programa de Cuatro que enfrenta a famosos a sus mayores fobias. El presentador ha acudido al formato para tratar de superar su arsonfobia, es decir, su miedo al fuego. Pero lo más sorprendente fue la forma en que Boris incrementó esta fobia.

"Desde que vi 'El coloso en llamas' siempre pensé que eso podía pasarme a mí. Una vez, paseando por Madrid, vi fuego y justo era el incendio del Windsor", contó. No obstante, su miedo empeoró en una de sus visitas a 'El Hormiguero', donde un experimentó salió mal y le quemó el pelo.

De hecho, el programa emitió las imágenes de lo sucedido, pues esto ocurrió en 2007, cuando el programa aún se emitía en Cuatro. Una psicóloga también explicó en el programa que era algo normal que "muchas fobias y miedos aparecieran por películas".

Para tratar de superar este miedo, la primera prueba de Boris le llevó a una peluquería donde le quemaban el pelo a una clienta. Tan solo el olor a quemado ya provocó que el escritor saliera corriendo del local, pidiendo que parasen el reto. Aunque finalmente pudo volver y terminar con la prueba: "La experiencia ha sido liberadora. Cuando está el fuego cerca me paralizo pero he podido responder", argumentó al terminar

El siguiente desafío consistía en ir con los bomberos a un simulacro de incendio con un hombre quemándose. Esto dejó en shock a Izaguirre que ni siquiera fue capaz de activar el extintor: "Me daba miedo quedarme ciego, me afectaba a la visión", se justificó. Tras tranquilizarse y recibir el consejo de los expertos, logró su objetivo: "Si sabes enfrentarlo, siguiendo un protocolo, se puede. He vencido un miedo pero he aprendido a enfrentarme a algo", exclamó visiblemente feliz.