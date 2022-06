La nueva serie documental de Rocío Carrasco por fin tiene fecha de estreno en Telecinco. 'En el nombre de Rocío' estrenará sus capítulos 0 y 1 en la noche del viernes 17 de junio en un programa especial del 'Deluxe' que dará comienzo a las 22:00 horas y que contará con la presencia de Rocío Carrasco. Ambos capítulos estarán disponibles desde primera hora de la mañana para los suscriptores de Mitele Plus.

De este modo, la cadena elimina 'Supervivientes: las nominaciones' y el 'Déjate querer' de Toñi Moreno. La docuserie se tendrá que enfrentar al que ha sido hasta ahora líder en las últimas semanas, 'La Voz Kids' de Antena 3. Ninguna de las propuesta de Telecinco en la noche del viernes han sido capaces de hacer sombra al exitoso talent show de la competencia.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, Telecinco ha emitido también el primer tráiler íntegro de 'En el nombre de Rocío'. Este extenso avance ha servido para descubrir que, en esta ocasión, Rocío Carrasco no estará sola, sino que algunos periodistas también participarán activamente para dar su testimonio.

El tráiler publicado empieza con unas palabras de "la más grande" deshaciéndose en halagos a su hija. Tras esto, Rocío Carrasco asegura que han sido injustos con su madre y con ella, motivo por el cual piensa desvelar toda la verdad entorno a su figura. "En esta ocasión no voy a estar sola ante las cámaras", anuncia mientras aparecen reconocidos profesionales del medio como María Teresa Campos o Isabel Gemio.

Hacia el final del avance, se hace referencia a los papeles que la hija de la cantante encontró en la habitación de su madre. "Testamento abierto, otorgado por Doña Rocío Jurado Mohedano", empieza a leer Carrasco. Pero la lectura es interrumpida por la periodista que la entrevista: "Un momento, esto es un testamento diferente al oficial", pregunta sorprendida. "Claro, ahora se está enterando una parte de que existe esto y otra parte de que yo lo tengo", asegura Rocío.

"Yo me he callado muchísimo, pero ya no me callo más. Se acabó callarse", sentencia al final del tráiler.