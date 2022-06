Una de las series más recordadas de los últimos años es 'Física o Química'. A pesar del tiempo, muchos espectadores la siguen recordando con mucho aprecio. En la última entrega de 'La Noche D', la popular ficción de Antena 3 volvió a ser tema de conversación por una de sus escenas más conocidas. El formato de La 1 recuperó el famoso beso entre Maxi Iglesias y Úrsula Corberó y destapó lo que no se veía en pantalla con uno de los involucrados.

El actor encargado de interpretar a Cabano fue uno de los invitados del programa en su última entrega y durante la entrevista, el equipo se interesó por saber que escondía el recordado beso con Úrsula Corberó: "Era incómodo, porque tenía que ser un beso casto, ya que teníamos detrás a todas las asociaciones de padres y madres de alumnos, y no íbamos a hacer más que darnos un beso en el lago", detalló.

Eva Soriano quiso saber más y le preguntó por lo que no se veía de la escena, ya que era dentro del agua: "Al no hacer pie, parecía que estábamos haciendo otro tipo de movimiento bajo el agua. Aunque la realidad era que intentábamos no ahogarnos", confesó tirando de humor.