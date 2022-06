Alonso Caparrós se ha enfadado durante la emisión de 'Sálvame' en la tarde del martes 21 de junio. El programa estaba hablando sobre los conflictos familiares de Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila: "Como familia es un auténtico desastre", ha comentado. Pero Kiko Hernández opinaba que este comentario era un tanto hipócrita, y así se lo hizo saber: "Haciendo de abogado del diablo, si yo fuera Ortega Cano, lo que te diría es, ¿por qué tú no lavaste los trapos con tu familia?".

Este comentario pretendía recordar el momento en que Alonso habló de sus conflictos familiares en el programa, algo que le pilló de imprevisto. Aunque en un principio el colaborador no hizo caso al comentario, sus compañeros notaron que algo le pasaba y él acabó reconociéndolo: "Es que se ha mencionado a mi familia".

"Lo de mi familia fue un episodio que duró unos meses y creo que he demostrado que no quiero vivir de eso como hace otra gente. He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirle perdón a ellos, hacerlo a través de un libro y recuperar a toda la familia. No tiene nada que ver lo que hacen los Cano y los Mohedano con su familia con lo que hago yo con la mía", argumentó Caparrós.

Ante las palabras de su compañero, Kiko Hernández quiso volver a ponerse en la piel del torero: "Te diría: ¿y quién te dice a ti que el día de mañana no vayamos a pedir perdón como has hecho tú? Danos nuestro tiempo". Aunque este comentario no le parecía justificación a Alonso, que insistía en que lo de su familia "no venía a cuento".

Tal fue su enfado que incluso amenazó con abandonar el programa: "No me he quedado tranquilo. Estoy cabreado. Creo que si sigo a lo mejor hago un protocolo de abandono. Por ahí no paso. Me ha costado muchísimo recuperar a mi familia. Mucho. Aprender a pedir perdón, reconciliarme, entender cosas... A día de hoy toda mi familia estamos de maravilla, creo que es un éxito, y no va a servir como referente".

Finalmente, el colaborador no abandonó el programa pero quiso zanjar el tema por completo: "No es un cabreo de decir que me están desmintiendo, sino porque me lo prometí a mi mismo y se lo prometí a Mila Ximénez: que nadie de mi familia vuelva a estar en el candelero cuando no tiene por qué en absoluto".