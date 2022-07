La próxima cancelación de 'Viva la vida' a finales de este mes de julio sigue generando numerosas reacciones. Una de las más esperadas ha sido la de Emma García, su presentadora, que se pronunció al respecto este pasado sábado después de que Kiko Matamoros le agradeciese su experiencia en el programa de Telecinco: "Me da mucha pena tener que despedirnos, no sé hasta cuándo, ni hasta dónde, pero quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado".

"No me emocionéis, que estoy muy sensible", suplicó Emma García tras las palabras de Kiko Matamoros, que continuó con sus halagos a la presentadores: "Me has hecho muy buenas entrevistas. Para mí siempre es un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas y a tus inquietudes. Eres magnífica".

Posteriormente, Emma siguió expresándose sobre la cancelación: "Lo estaba diciendo durante la publicidad. Estoy sensible, emocionada porque han sido aquí casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, dentro y fuera de las cámaras, con todos los que están en la redacción".

"Yo tengo esa sensación de joe, que estoy emocionada, que en cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero que terminemos con alegría, con felicidad y todo lo demás. Estáis todos emocionados, pero todavía nos queda", continuó diciendo García en 'Viva la vida' en un intento de animar a sus colaboradores.

Cabe recordar que 'Viva la vida' echará el cierre el próximo 24 de julio para dar paso a 'Ya es verano'. Hace varias semanas, Telecinco confirmó la exclusiva avanzada por Yotele y anunció el estreno de 'Ya es verano' con Frank Blanco y Verónica Dulanto una vez finalice 'Viva la vida'. Junto a ellos también estará Marta González Novo, que se encargará de la actualidad.

Mediaset tenía pensado hacer un parón este mes de agosto entre el final de 'Viva la vida' y el comienzo de este nuevo programa. Sin embargo, en el último momento han decidido no dejar el directo en esa franja durante el mes de agosto y estrenar directamente el formato de Unicorn Content confirmado por este portal.

El programa a cargo de la productora de 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía', 'En el punto de mira' y 'Ya son las ocho' contará con tres grandes bloques diferenciados por cada uno de los tres presentadores al mando.