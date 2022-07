Oriana Marzoli está dispuesta a seguir los pasos de Anabel Pantoja, que este año ha dado la sorpresa con su segundo intento en 'Supervivientes'. Mientras que en 2014 tan solo duró dos semanas en la isla, llegando a pedir su propia expulsión, en esta ocasión ha demostrado ser una auténtica superviviente y podría colarse en la final si consigue vencer en su duelo con Nacho Palau.

Anoche, durante la última entrega de 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera, Oriana dejó la puerta abierta a una posible tercera participación en el reality de supervivencia. "Me encantaría decir que me he superado, quiero ver hasta qué punto he madurado y crecido como persona", explicó la colaboradora, que en el pasado abandonó el concurso hasta en dos ocasiones.

Cabe recordar que, en 2014, Oriana decidió coger un avión rumbo a España tras permanecer en los cayos durante cuatro días. Tres años después, en 2017, volvió a Honduras como 'fantasma del pasado' con un resultado todavía peor: abandonó tras no aguantar ni un día.

No obstante, la concursante de realities subrayó anoche que "ha pasado mucho tiempo" y que ya no es "la misma niña" que era entonces. Toda una declaración de intenciones que Sobera no quiso pasar por alto: "Vamos a ir al grano. ¿Tú quieres ir a 'Supervivientes' o no?".

"Sí, me gustaría. Me da miedo pero sí me gustaría", confirmó la joven ante el presentador, que dio por hecho su tercer intento en el formato: "¿Cuánto crees que vas a durar? ¿Mucho, como Anabel?". "Si voy es para aguantar hasta el final", afirmó ella. "¡Confirmamos a Oriana para 'Supervivientes 2023' y que va a resistir como una campeona!", exclamó Sobera.